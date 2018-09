Maltempo Lombardia: allagato il circuito di Monza

L'ondata di maltempo che si sta abbattendo in queste ultime ore sul Nord Italia e in particolar modo sulla Lombardia (leggi qui), ha causato danni e disagi anche in Brianza e su Monza.

In seguito alle forti precipitazioni, risulta allagato l'autodromo nazionale di Monza, dove alle 9.30 erano in programma le prove della Gp3. Per il momento sembra che le sessioni di prova successive, Formula 1 compresa, si svolgeranno regolarmente.





I vigili del fuoco stanno cercando di asciugare le zone allagate con le motopompa. L'organizzazione aveva già adottato delle soluzioni per limitare i disagi dovuti al maltempo: nei sottopassaggi della pista, infatti, sono state montate delle passerelle rialzate che verranno utilizzate in caso di allagamento.