MALTEMPO LIVE: cosa succederà nelle prossime ore?

Il massimo dell'intensità del maltempo è previsto tra i prossimi minuti e le 22 di questa sera: le piogge temporalesche che si stanno attualmente concentrando soprattutto sul nord-ovest, potranno ancora interessare Lazio, Campania, Calabria e poi Puglia e Lucania con una coda velenosa che giungerà in serata, per poi traslare verso nord-est ed investire ancora il Triveneto ma soprattutto la regione alpina.



Il vento forte seguiterà ad investire gran parte del Paese, ruotando però gradualmente da SSE a SSW e poi a SW ed introducendo in serata aria più secca.



Le raffiche di Ostro e Libeccio potranno ancora risultare particolarmente forti ma il picco del vento dovrebbe essere ormai stato raggiunto.



Sulle Alpi il limite della neve sta calando leggermente, anche se solo localmente si spinge sin verso i 1700m; in serata il limite dovrebbe calare soprattutto ad ovest.



I nubifragi più intensi in questo momento si registrano tra Savonese, Genovesato ed Alessandrino ma anche città come Novara e Milano potrebbero a breve sperimentare forti rovesci a sfondo temporalesco.



Da notare anche i temporali presenti tra Frusinate e Pontino nel Lazio, lo Scirocco che ha tinto i cieli di rosa al centro, al sud e sulla Liguria, meno sui cieli del nord e poi ancora l'effetto favonico del vento su Palermo, che ha spinto la temperatura sin verso i 28°C.



Il vortice ciclonico al suolo presente a ridosso tra Piemonte e Liguria valicherà le Alpi in tarda serata, raggiungendo la Svizzera francese.