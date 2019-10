MALTEMPO: le PIOGGE più intense secondo il modello americano nei prossimi sette giorni...

Si apre una "sette giorni" di attenzione soprattutto per il settore di nord-ovest e la Sardegna. Si profila sull'Italia una situazione di blocco che impedirà il normale transito di una saccatura atlantica verso levante. Le piogge potrebbero insistere per più giorni sulle medesime aree, dando luogo ad accumuli molto elevati.

Questa mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia per i prossimi 7 giorni, ovvero fino alla giornata di mercoledi 23 ottobre, secondo il MODELLO AMERICANO:

Vi ricordiamo che si tratta di stime precipitative da non prendere come oro colato; servono solo per dare un'idea delle aree maggiormente colpite dalle piogge.

Il massimo sarà tra l'est della Val d'Aosta, la Val Sesia, il Verbano e il Biellese, con oltre 300mm di pioggia. 200mm sono attesi sulle Alpi occidentali e sulla Costa Azzurra, 160mm sulla Liguria centrale, 140mm sulla Sardegna orientale, 100mm sulle Alpi Lombarde e la Sardegna occidentale.

Le altre zone avranno precipitazioni scarse se non del tutto nulle dove vedete il colore bianco.

LEGGI ANCHE: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/modello-europeo-vasta-depressione-sull-europa-occidentale-quali-i-risvolti-sull-italia-/82244/