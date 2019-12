MALTEMPO: le piogge di mercoledi 18 e giovedì 19 dicembre in Italia

Una blanda depressione si piazzerà al centro del Mediterraneo nei prossimi due giorni, condizionando sfavorevolmente il tempo di alcuni settori della nostra Penisola. Non tutte le regioni saranno coinvolte in quanto non verremo interessati da una perturbazione vera e propria.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'intera giornata di mercoledi 18 dicembre:

Ancora rovesci piuttosto forti sulla Liguria centro-occidentale, l'alto Piemonte e l'alta Lombardia, con neve sui 1400-1500 metri. Rovesci interesseranno anche il Friuli, la Sardegna, la Sicilia, il settore ionico e forse il medio versante tirrenico entro la notte.

Su tutte le altre regioni avremo un tempo nel complesso asciutto e in parte soleggiato. Clima molto mite per l'insistenza di venti sciroccali sui bacini occidentali italiani.

La seconda mappa mostra invece la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia per l'intera giornata di giovedi 19 dicembre:

Il nord-ovest usufruirà di una temporanea tregua anche se sui settori alpini più occidentali seguiteranno a cadere piogge moderate, con neve sopra i 1300-1400 metri.

I rovesci si concentreranno tra l'arcipelago toscano, il medio-basso Tirreno, la Sicilia e gran parte del meridione (anche se in maniera sparsa ed irregolare).

Sul resto della Penisola piogge poco probabili; temperature in lieve calo al sud e sulle Isole, stazionarie al nord.

