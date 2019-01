Maltempo Lazio: disagi al traffico a Roma, forti rallentamenti

La perturbazione artica in azione sull'Italia sta portando maltempo anche forte nel Lazio, con nevicate nelle zone interne fino a quote collinari.

La pioggia è caduta abbondante nella notte e nelle prime ore del mattino, creando grandi disagi al traffico di Roma, sia in città che fuori. Sul Grande Raccordo Anulare circolazione sostenuta sull’intero anello: in carreggiata interna lunghe code dalla Cassia bis alla Roma-Fiumicino; in esterna code a tratti dalla Diramazione Roma nord alla Nomentana. Sul Tratto urbano della A24, 5 km di code dal Raccordo alla Tangenziale est verso il centro; in uscita si sta in fila da viale Palmiro Togliatti al Raccordo con difficoltà di immissione.





Incolonnamenti anche sulla Roma-Fiumicino, dal Raccordo alla via del Mare. Lunghe code sulla Pontina da Castel Romano a viale Europa, in direzione Eur. Sulla Cristoforo Colombo traffico bloccato dall’Infernetto ad Acilia, verso il centro. Sull’Aurelia traffico molto a rilento da Malagrotta al bivio con l’Aurelia Antica.