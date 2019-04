MALTEMPO: la prima perturbazione "seria" della primavera

Ore 14 di oggi, mercoledi 3 aprile: l'approccio della perturbazione al nord Italia:

Il fronte freddo sarà disteso tra l'Europa centrale e il sud della Francia, in procinto di entrare sul Golfo Ligure. Notate l'Italia che si trova esposta ad un flusso di correnti umide da sud ovest (prefrontali) che già stanno determinando rovesci sul Tirreno e alcuni settori del nord.

Cosa succederà successivamente? Alle 2 della prossima notte, la perturbazione entrerà decisa sul Mar Ligure formando una depressione sottovento alla catena alpina (Genoa Low):

Osservate come la perturbazione si diparta dall'Europa centrale fino alle Isole Baleari passando per il nord-ovest; in questo frangente i fenomeni tenderanno ad intensificarsi su tutto il nord, specie sulla parte occidentale e sull'alto Tirreno.

La formazione della depressione sottovento alla catena alpina unitamente all'azione di freno imposta dalle acque più calde del Mediterraneo imporranno un rallentamento al fronte medesimo. Alle 14 di domani (giovedi 4 aprile) la perturbazione si troverà ancora sul posto, ovvero incastonata tra il Mar Ligure e il Mediterraneo occidentale:

Sarà questo il momento più perturbato per il nord e il centro, con rovesci anche di tipo temporalesco e nevicate anche abbondanti sulle Alpi e sulle vette dell'Appennino centro-settentrionale.

La perturbazione è prevista evolvere verso levante solo nel pomeriggio-sera di giovedi 4 aprile, liberando il settore di nord-ovest e la Sardegna.