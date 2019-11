MALTEMPO: la prima decade di novembre funestata da piogge frequenti

Cosa succederà nelle prossime ore? Una vistosa circolazione di bassa pressione governa il tempo del continente europeo, stabilendo in queste ore il proprio perno nei pressi del Regno Unito. Un secondo minimo al suolo che potremo definire "satellite" che fa capo alla circolazione principale, è previsto svilupparsi entro le prime ore di domani mattina sui bacini settentrionali italiani, a farne le spese saranno soprattutto le regioni del centro e del nord che tra le prime ore dell'alba e la prima metà del pomeriggio, sperimenteranno un episodio di maltempo con temporali e precipitazioni abbondanti soprattutto su Liguria di Levante, Toscana e Lazio, non mancheranno temporali anche di forte intensità. Piogge abbondanti anche sulle Alpi e Prealpi orientali. Entro il primo pomeriggio di domani la pressione atmosferica sulle regioni settentrionali, crollerà sotto i 990Hpa e la rotazione del vento al suolo dai quadranti sud-occidentali (Libeccio) darà luogo ad una importante mareggiata prevista nelle prime ore di lunedì sui versanti di medio ed alto Tirreno. Ecco la simulazione satellitare del modello arome , riferita alle ore 9 di domani mattina, le macchie bianche denunciano la presenza di alcune vistosi cumulonembi che viaggiano in seno al fronte freddo:





Lo sviluppo degli eventi nel periodo successivo, porterà nuove perturbazioni a ridosso del Mediterraneo centrale e le correnti sul nostro Paese saranno spesso di tipo meridionale. Il modello europeo suggerisce lo sviluppo di una nuova perturbazione sulle nostre regioni tra martedì e mercoledì prossimo, con precipitazioni ancora diffuse ai versanti tirrenici e lungo i contrafforti alpini e prealpini, soprattutto su Veneto e Friuli. Ecco la previsione del modello europeo riferita a martedì 5 novembre: