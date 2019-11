MALTEMPO: la "danza" della depressione della settimana prossima sul Mediterraneo...

La depressione che tra domenica e lunedi metterà sotto torchio il settentrione e poi il centro, tenderà a sprofondare verso il nord Africa nella giornata di martedi 3 dicembre, sotto la spinta dell'alta pressione atlantica in allungo sull'Europa centrale. Ecco la situazione sinottica prevista per le ore centrali della giornata in parola:

Da questa posizione invierà correnti umide sciroccali verso le due Isole Maggiori e le estreme regioni meridionali dove avremo un peggioramento del tempo associato a piogge anche intense.

Nelle 24 successive la medesima depressione scatterà verso nord-est come una molla, posizionandosi nei pressi della Sardegna. Ecco la situazione sinottica attesa per le ore centrali di mercoledi 4 dicembre:

Il centro-sud peninsulare sarà quindi interessato da una forte ondata di maltempo che potrebbe interessare marginalmente anche i settori più meridionali del nord.

Piogge particolarmente forti si prevedono tra la Sicilia, la Calabria, la Campania e il Golfo di Taranto, in risalita poi verso il medio-basso Adriatico. Al nord potrebbe arrivare anche un po' di freddo stante l'orientamento delle correnti dai quadranti orientali.

La struttura perturbata tenderà poi a perdere forza, spegnendosi davanti alle coste della Campania: ecco la situazione sinottica prevista sull'Italia nelle ore centrali di giovedi 5 dicembre:

Il maltempo si concentrerà al meridione prima di lasciare definitivamente l'Italia nella giornata di venerdi 6 dicembre. Poi, forse, arriverà un po' di alta pressione...

Se metti "Mi piace" sulla nostra pagina Facebook riceverai i nostri aggiornamenti meteo direttamente sulla tua bacheca di Facebook e potrai interagire con tutti gli altri nostri fan: https://www.facebook.com/MeteoLive