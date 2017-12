MALTEMPO: l'intenso peggioramento di MERCOLEDI 27 in Italia

Ecco come dovrebbero essere distribuite a grandi linee le precipitazioni attese per mercoledi 27 dicembre in Italia.

Tutto il nord, le regioni del versante tirrenico e la Sardegna saranno sotto intense precipitazioni anche a sfondo di rovescio o temporale. Attenzione anche ai venti forti tra sud e sud-ovest sul Tirreno dove il mare sarà in condizioni non ottimali.

Resteranno escluse la Romagna (in un primo tempo), la costiera adriatica, la Sicilia e il meridione peninsulare ad eccezione di Campania e nord Calabria.

NEVE : prevista a bassa quota al nord (anche se la quota neve sarà ancora da valutare attentamente): 300-500 metri sul nord-ovest, ma con possibili intrusioni a quote inferiori in caso di rovesci intensi, da verificare; 800 metri sull'Appennino Ligure orientale, 500-700 metri sull'arco alpino centro-orientale, 1200-1400 metri sull'Appennino Tosco-Emiliano.

