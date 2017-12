La parte centrale dell'ultima settimana di dicembre (e di quest'anno) vedrà un intenso peggioramento su gran parte d'Italia ad opera di una perturbazione proveniente dal nord Atlantico.

Verranno interessate soprattutto le regioni settentrionali, la Sardegna e il Tirreno, mentre il meridione e il versante adriatico saranno preda dei fenomeni nella giornata di giovedì 28 dicembre.

La prima mappa mostra le precipitazioni attese in Italia nella mattinata della giornata in parola. Come si può notare dalla cartina, tutto il nord, la Sardegna e il Tirreno saranno sotto precipitazioni più o meno intense, localmente a carattere di rovescio o temporale.

Attenzione alle nevicate al nord : sul settore di nord-ovest i bianchi fiocchi si prevedono già tra i 300 e i 500 metri con locali intrusioni a quote inferiori in caso di rovesci intensi. Più elevata la quota neve sul nord-est, attorno a 700-900 metri, 1200 metri invece sull'Appennino settentrionale.

Resteranno ancora all'asciutto l'Emilia Romagna, il versante adriatico, la Sicilia e il meridione peninsulare ad eccezione della Campania.

La seconda mappa mostra le stime precipitative attese in Italia per il pomeriggio-sera di mercoledi 27 dicembre .

Tempo instabile o perturbato su quasi tutta l'Italia ad eccezione della Sicilia, il medio-basso Adriatico e il meridione peninsulare ad eccezione della Campania.

Quota neve sui 400-500 metri al nord-ovest, 700 metri sull'Appennino Ligure, 600-900 metri sul nord-est; 1000 metri sull'Appennino settentrionale e 1300-1400 metri su quello centrale.

Attenzione ai venti forti meridionali e ai bacini di ponente che saranno in cattive condizioni. Temperature in calo a partire dal nord.

