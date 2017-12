MALTEMPO: L'intenso PEGGIORAMENTO di MERCOLEDI 27 DICEMBRE

La prima mappa mostra le precipitazioni attese per la mattinata e il primo pomeriggio di mercoledi 27 dicembre.

Le regioni settentrionali, la Sardegna e il Tirreno saranno sotto piogge e rovesci più o meno intensi. I fenomeni si prevedono più forti su Liguria, versante tirrenico, arco alpino centro-orientale e Sardegna occidentale.

Piogge meno probabili al sud (tranne la Campania), sulla Sicilia, l'Emilia Romagna e il versante adriatico.

Quota neve sui 300-500 metri al nord-ovest, 800 metri sull'Appennino Ligure, 1000-1200 metri sull'Appennino Tosco-Emiliano, 600-800 metri sulle Alpi orientali.

Attenzione ai venti forti meridionali e ai mari in cattive condizioni, specie i bacini di ponente e prospicienti la Sardegna.

La seconda mappa mostra la situazione attesa in Italia nel pomeriggio-sera di mercoledi 27 dicembre.

Tempo in miglioramento al nord-ovest. Rovesci intensi al nord-est e lungo tutte le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria Tirrenica. Rovesci in Sardegna, piogge in arrivo sulla Sicilia e il Golfo di Taranto.

Il tempo resterà invece asciutto lungo il versante adriatico e sulla Puglia.

Rotazione del vento tra ovest e nord-ovest anche sostenuto, quota neve sui 500-600 metri sulle Alpi orientali, 800-1000 metri sull'Appennino centro-settentrionale, temperature in generale calo.

Se metti "Mi piace" sulla nostra pagina Facebook riceverai i nostri aggiornamenti meteo direttamente sulla tua bacheca di Facebook e potrai interagire con tutti gli altri nostri fan: https://www.facebook.com/MeteoLive