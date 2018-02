Maltempo invernale su Puglia e Basilicata. Nevica fino in collina! Imbiancata Potenza

Forte maltempo tra Puglia e Basilicata. Nevicate sin verso i 600/700 metri! Imbiancata Potenza.







Nelle ultime ore il fronte della depressione in risalita dai quadranti meridionali ha attraversato Puglia, Basilicata, Molise e Irpinia dove ha portato maltempo diffuso e clima prettamente invernale.



Grazie alle precipitazioni diffuse e persistenti la quota neve è rapidamente calata tra la mattinata e il primo pomeriggio, portandosi sin verso i 700 metri di quota tra Molise, Irpinia, Puglia e Basilicata.



Localmente registriamo nevicate sin verso i 600 metri nelle zone interne dell'Irpinia, sul Gargano e sul Subappennino Dauno. Imbiancate anche Campobasso e Potenza.



Piove su gran parte delle basse quote pugliesi, dal foggiano sino al Salento, mentre si fa sentire il freddo con temperature che a fatica raggiungono gli 8-9°C in pianura.