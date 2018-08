Maltempo intenso al centro Italia: nubifragi in atto e crollo delle temperature

Intensi temporali stanno colpendo il centro Italia, maltempo anche al nord. Nubifragi in Abruzzo.

Maltempo / La perturbazione atlantica giunta ieri al nord ha raggiunto il centro Italia dove si sta accanendo con particolare violenza in particolar modo su Sardegna, Lazio e Abruzzo. Sono numerosi i temporali in atto, alcuni dei quali molto vasti e anche violenti, come potete osservare dallo scatto del radar della protezione civile.

L'aria fresca alle alte quote sta costringendo al sollevamento forzato tutta la calura presente nei bassi strati, la quale condensa e da vita ad imponenti nubi cariche di pioggia e anche grandine. Questi contrasti sono accentuati dalle alte temperature del mar Mediterraneo che dona maggiore energia ai temporali che così possono svilupparsi senza problemi anche in mare (come sta accadendo in Sardegna, Liguria e Lazio).

Notevoli disagi in Abruzzo dove le piogge risultano molto intense e vengono segnalate anche grandinate. Colpita principalmente l'area tra Pescara, Chieti e Francavilla a Mare. Rovesci anche nella Liguria di levante.



Le temperature sono crollate su gran parte del centro Italia, ma in maniera particolare laddove sono in atto i forti temporali. La colonnina di mercurio si è portata addirittura sotto i 20°C su Abruzzo e Lazio, localmente anche sin verso i 17°C a quote vicine alla pianura.

Il maltempo proseguirà anche nelle prossime ore, quindi è consigliato prestare massima attenzione alle condizioni meteo avverse su Sardegna, Abruzzo, Molise, Lazio e Marche. Nelle prossime ore il peggioramento colpirà anche Puglia centro-settentrionale e Campania, mentre domani coinvolgerà gran parte del sud e proseguirà anche al centro.