MALTEMPO: insidiosa LINEA di CONVERGENZA sul Mar Ligure DOMENICA!

Una linea sottile che divide il caldo e umido SCIROCCO dalla più fresca e secca TRAMONTANA...tutto in una manciata di chilometri e dentro un'autentica ciotola chiamata Mar Ligure. Ecco la mappa eolica al suolo prevista per le ore centrali di domenica 22 settembre:

Quando due masse d'aria di natura completamente differente vengono a contatto, non possono mescolarsi; la massa d'aria caldo-umida (in questo caso lo Scirocco) scorre al di sopra dell'aria fresca e più secca (la Tramontana) in quanto meno densa e pesante. Questo sollevamento forzato della corrente sciroccale determina l'espansione e il raffreddamento della massa d'aria medesima, come se il vento dovesse superare un rilievo.

Tutto ciò impone moti verticali dal basso verso l'alto, materia prima per la costruzione di rovesci e temporali anche di intensità notevole.

Se i due venti che generano la convegenza rimangono in equilibrio, le piogge e i temporali possono martellare per ore le medesime aree, determinando allagamenti e problemi di dissesto idrogeologico.

La convegenza invece si risolve quando uno dei due venti prende il sopravvento sull'altro, con lo stoppamento delle condizioni termodinamoiche di cui sopra.

Questa situazione potrebbe verificarsi nella giornata di domenica 22 settembre sul Mar Ligure, come mostra la mappa in alto; teniamo però presente che è sempre molto difficile valutare dove verranno a bilanciarsi la Tramontana e lo Scirocco. I prossimi aggiornamenti modellistici chiariranno meglio questa dinamica...state comunque in campana!