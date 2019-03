MALTEMPO: inizio settimana TURBOLENTO su molte regioni italiane

Le correnti nord atlantiche imporranno un sonoro STOP all'anticipo di primavera che sta interessando l'Italia da molti giorni.

E' in arrivo difatti una sferzata di aria fredda che attraverserà tutta l'Italia tra lunedi 11 e martedi 12 marzo; come vedremo, gli effetti in termini di piogge e nevicate si riscontreranno essenzialmente sui settori transalpini e sulle nostre regioni centro-meridionali.

Le regioni settentrionali, purtroppo, resteranno a guardare stante la direzione sfavorevole delle correnti.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni in Italia fino alla mezzanotte su martedi 12 marzo.

Le regioni settentrionali saranno saltate quasi per intero dal passaggio perturbato. Qualche rovescio o breve nevicata sopra i 1000-1200 metri sarà probabile sull'Appennino Emiliano-Romagnolo, ma si tratterà di fenomeni fugaci.

Molta neve cadrà invece sulle Alpi di confine, con locali sconfinamenti anche sui versanti italiani più vicini alle creste.

Poca pioggia anche sulla Sardegna e in genere sull'alto Tirreno. Piogge sparse e rovesci colpiranno invece il restante centro e il meridione, specie nella seconda parte della giornata. Tra l'Abruzzo, il Molise e la Puglia Garganica saranno possibili anche rovesci temporaleschi.

La seconda mappa mostra le nevicate previste in Italia fino alla mezzanotte su martedi 12 marzo.

Accumuli ingenti si prevedono sui settori esteri delle Alpi, con possibili sconfinamenti al di qua delle creste, con neve portata da nord.

Neve anche sull'Appennino centro-meridionale con quota in progressivo abbassamento nel corso della giornata. Tra la sera e la notte su martedi 12 marzo potrebbe nevicate sopra i 600-700 metri. Non si prevedono nevicate in pianura o lungo le coste in quanto le temperature non lo consentiranno.

Attenzione anche ai venti forti che metteranno i bacini marittimi in cattive condizioni, specie sulle regioni meridionali e sulle Isole.

La terza mappa, infine, mostra le temperature a 1500 metri previste sulla verticale dell'Italia attorno alla mezzanotte su martedi 12 marzo (si consiglia di ingrandire l'immagine per avere un migliore riscontro visivo).

In prossimità dell'arco alpino orientale sono attesi -5/-6° alla medesima quota; temperature tra -4° e -5° saranno possibili anche su alcune aree del centro e del meridione, specie in prossimità della dorsale appenninica.

Si tratterà di un'ondata di freddo veloce; già nella giornata di martedi 12 marzo il freddo si concentrerà al meridione, mentre sul resto d'Italia i valori termici tenderanno progressivamente ad addolcirsi.

