MALTEMPO: inizio settimana tra PIOGGE e TEMPORALI su molte regioni (Mappe all'interno)

Si avvicina di gran carriera una saccatura ricolma di aria fredda che nelle prossime ore metterà sotto piogge e temporali le regioni settentrionali ad iniziare dal settore di nord-ovest.

La medesima saccatura evolverà (come spesso accade) in goccia fredda che tenderà ad isolarsi in prossimità del Mar Ligure, dispensando piogge e temporali su molte regioni del centro-nord nella giormata di lunedi 14 maggio.

Martedi 15 la medesima goccia fredda si sposterà verso il centro, mentre al nord il tempo inizierà a migliorare.

Andiamo però con ordine: la prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia dalle 00 alle 12 di lunedi 14 maggio.

Si notano rovesci e temporali al nord-ovest, sulla Sardegna occidentale, l'alta Toscana e i settori alpini e prealpini centro-orientali.

Piovaschi sparsi per l'intervento di correnti occidentali si avranno anche tra il basso Lazio, la Campania e la Calabria Tirrenica; su tutte le altre regioni avremo generali condizioni di tempo asciutto.

Al nord tornerà anche la neve; sopra i 1300-1500 metri al nord-ovest, 1600 metri al nord-est; temperature ovviamente in calo al centro-nord, stazionarie altrove.

La seconda mappa mostra le precipitazioni attese per la giornata di lunedi 14 maggio tra le 12 e le 00 su martedì 15 maggio.

Ancora rovesci tra il Piemonte e la Liguria; rovesci intensi tra la Corsica e la Sardegna, dove sono attesi anche temporali.

Tempo molto instabile anche sul medio e alto Tirreno fino al nord della Campania con rovesci sparsi anche a sfondo temporalesco. Più ad est, piovaschi o rovesci interverranno anche sul Friuli e su alcuni settori del versante adriatico, per il resto il tempo sarà asciutto.

La terza mappa mostra le precipitazioni attese in Italia nelle ore centrali di martedi 15 marzo.

Al nord ancora rovesci o temporali sul settore alpino centro-orientale, per il resto situazione in miglioramento con tempo asciutto.

Il tempo maggiormente perturbato si trasferirà al centro, in modo particolare su Sardegna, bassa Toscana, Lazio e Umbria occidentale dove avremo temporali anche forti.

Temporali intensi si faranno strada poi verso la Campania e la Calabria Tirrenica; sul resto del meridione fenomeni più sporadici e concentrati essenzialmente tra Puglia e Molise.

Il calo termico tenderà ad estendersi anche al meridione, mentre sulle restanti regioni il clima resterà in prevalenza fresco e ventilato.

