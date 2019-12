MALTEMPO: inizio settimana con VENTO e PIOGGIA su diverse regioni

Ecco la posizione della perturbazione alle ore 19 di domani sera, lunedi 9 dicembre :

Il fronte avrà già valicato le Alpi e si appresterà ad affrontare le regioni centrali italiane. Si tratterà di una perturbazione molto veloce che snobberà gran parte delle regioni settentrionali e concentrerà i fenomeni soprattutto al centro e al meridione. Da segnalare le abbondanti nevicate previste tra alta Val d'Aosta e Ossola stante l'effetto di ammassamento operato dalle correnti da nord-ovest sui contrafforti montuosi medesimi.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni che cadranno in Italia nella prima parte della giornata di lunedi 9 dicembre, tra le 00 e le 12:

Tra la Val d'Aosta e la Val d'Ossola arriveranno abbondanti nevicate, in media sopra i 1200-1300 metri; sulle pianure sottostanti soffieranno invece tiepidi venti di Foehn che saranno anche forti allo sbocco delle vallate. Effetto favonico per Garbino anche lungo il versante adriatico.

Rovesci saranno presenti sulla Toscana, sull'Emilia Romagna, tra il basso Lazio e la Campania unitamente alla Sardegna occidentale e alla Sicilia. Su tutte le altre regioni avremo tempo variabile e ventoso, ma senza piogge.

Attenzione allo stato del mare che diverrà agitato per forti venti di Maestrale nei pressi della Sardegna e di Libeccio lungo il Tirreno.

La seconda mappa mostra invece la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nella seconda parte della giornata di lunedi 9 dicembre, tra le 12 e le 00 (su martedi 10):

Neve abbondante sui rilievi confinali e tra alta Val d'Aosta e Ossola con quota neve in calo fin sotto i 1000 metri. Favonio progressivamente più freddo sulle pianure e venti da nord abbastanza impetuosi sul Mar Ligure, alto Tirreno e Sardegna.

Rovesci in arrivo tra Marche e Abruzzo con neve in Appennino sopra i 1000 metri. Rovesci anche in Sardegna, tra il basso Lazio e la Campania, sulla Calabria Tirrenica e la Sicilia settentrionale.

Mari in cattive condizioni e ventilazione in rotazione a nord con progressivo calo delle temperature su tutta la Penisola.

