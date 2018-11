MALTEMPO: inizio settimana con la PIOGGIA su molte regioni

L'ultima settimana di novembre esordirà con un tempo instabile su gran parte d'Italia, specie al centro e al meridione.

Colpa di una vasta zona depressionaria che abbraccerà gran parte dell'Europa centro-meridionale, seppure con temperature non eccessivamente basse.

In un primo tempo verranno coinvolte le regioni tirreniche, poi il versante adriatico e il meridione.

La prima mappa mostra le precipitazioni previste in Italia nelle ore centrali di lunedi 26 novembre.

Rovesci o piovaschi saranno possibili lungo le regioni tirreniche, dalla Riviera di Levante fino alla Calabria Tirrenica.

Piogge anche tra la Sardegna meridionale e la Sicilia settentrionale; qualche nevicata sull'arco alpino centrale sopra i 900-1000 metri; per il resto tempo asciutto e in parte anche soleggiato. Non farà eccessivamente freddo.

La seconda mappa mostra la situazione attesa in Italia nelle ore centrali di martedi 27 novembre.

La depressione responsabile del maltempo si sposterà lentamente verso levante; l'Italia verrà quindi interessata da un flusso di correnti da nord-est relativamente freddo che determinerà tempo instabile segnatamente in Adriatico e al meridione.

Su queste regioni, oltre a piogge e rovesci, sarà da mettere in conto qualche nevicata in Appennino sopra i 1000-1200 metri.

Rovesci saranno probabili anche sulla Sardegna occidentale e sulla Romagna, ma in via di attenuazione nel corso della giornata, per il resto tempo asciutto e largamente soleggiato.

Temperature in calo di qualche grado, ma non arriverà il freddo.

