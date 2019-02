MALTEMPO: inizio settimana con INSTABILITA' su parte del centro e al meridione

La moderata perturbazione che sta rovinando la domenica del settentrione e la Toscana, nella giornata di domani, lunedi 11 febbraio, veleggerà spedita verso le regioni centro-meridionali.

L'orientamento delle correnti da nord-ovest determinerà un veloce miglioramento al nord, sulla Sardegna e sul medio-alto Tirreno. Sul nord-ovest avremo anche un gradevole aumento termico stante il vento di caduta dalle Alpi (Favonio).

I rovesci si concentreranno sul medio Adriatico e al meridione ad eccezione della Campania e della Sicilia meridionale.

In Appennino tornerà la neve in genere sopra gli 800-1000 metri; temperature in calo e venti in rotazione da nord o nord-ovest su tutto il centro-sud e le Isole con mari in condizioni non ottimali.

Nella serata di lunedi 11 febbraio (seconda mappa), la situazione non cambierà molto.

Tempo soleggiato al nord, sulla Sardegna e gran parte del centro ad eccezione dell'Abruzzo dove avremo ancora rovesci e neve in Appennino sopra gli 800 metri.

Tempo instabile invece al meridione con rovesci, vento forte e cadute di neve in Appennino sopra gli 800-1000 metri. Mari localmente agitati e temperature in ulteriore calo.

Nella giornata di martedi 12 febbraio la perturbazione si sposterà ulteriormente verso levante lasciando qualche strascico solo al meridione. Bello e soleggiato sul resto d'Italia.

