Maltempo in Trentino Alto Adige: albero crolla su casa in Valle del Chiese

Probabilmente a causa del maltempo che ha colpito la zona con pioggia e vento, un albero si è abbattuto su una piccola abitazione nella Valle del Chiese, nel Trentino sud-occidentale.

La pianta si è sradicata ed è finita sulla copertura di un casale per fortuna disabitato in località Mon, tra Condino e Storo. «Stando ad una prima stima- spiega Roberto Butterini, vice comandante dei vigili del fuoco di Condino- si parla di circa 15 – 20 mila euro di danni. La parte terminale del tetto è sfondata, danneggiate anche in modo grave le travi sottostanti». Fortunatamente, a quell'ora, erano le 14 di ieri il proprietario del casale era assente.