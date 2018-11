Maltempo in Sicilia: alluvioni lampo tra catanese e siracusano, vasti allagamenti a Riposto e Augusta

Intense piogge sulla Sicilia ionica, nubifragi e alluvioni lampo tra catanese e siracusano.

Una nuova fase di forte maltempo sta interessando la Sicilia ed in maniera particolare i settori orientali, esposti alle correnti fresche e umide provenienti da est. Le masse d'aria orientali, più fredde e pesanti, stanno interagendo con masse d'aria più calde situate tra mar Ionio e Sicilia dando così origine ad imponenti cumulonembi che si addossano sui settori ionici della Sicilia. Queste imponenti nubi danno vita a fortissimi rovesci stazionari tra messinese ionico, catanese e siracusano risultando anche molto incisivi.

Già nel pomeriggio vi avevamo informato sulla situazione critica di Taormina, mentre ora giungono notizie critiche anche da catanese e siracusano. In particolare si sono verificati forti rovesci di pioggia nelle zone di Riposto, Giarre e Augusta : i nubifragi, caratterizzati da elevati rain rate (fortissima intensità della pioggia), hanno letteralmente mandato in tilt i centri abitati causando allagamenti ingenti. Diverse abitazioni sono state allagate ai piani terra, compresi alcuni negozi e bar. Eloquenti le immagini che giungono in redazione :

Questa forte instabilità, che sta coinvolgendo prettamente il lato ionico della Sicilia, proseguirà almeno sino alle ore notturne e la mattina di domani. Dunque prestare massima attenzione alle condizioni meteorologiche avverse.