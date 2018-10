Maltempo in Puglia: temporali e allagamenti nel brindisino. Disagi a Francavilla Fontana.

Forti temporali, anche se piuttosto localizzati, hanno colpito in queste ultime ore l'area fra le province di Brindisi e Taranto, in Puglia.







Un nubifragio ha colpito l'area di Francavilla Fontana, Mesagne, San Vito dei Normanni, dove si sono registrati intensi allagamenti. Disagi soprattutto a Francavilla, dove le strade sono diventate fiumi in piena, rendendo difficile la viabilità. Infuriati i cittadini, che hanno avuto non pochi problemi negli spostamenti in quanto il temporale ha colpito proprio attorno alle 8, orario di apertura delle scuole e degli uffici.

A seguire il maltempo si è spostato verso Est, raggiungendo anche Brindisi. Qui un temporale veloce ha causato qualche allagamento: in particolare in via Appia all’intersezione con via Tor Pisana gli automobilisti hanno dovuto procedere a passo d’uomo, così come nel sottopasso della strada statale 379. Non vengono segnalati però disagi particolarmente significativi.