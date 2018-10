Maltempo in Puglia: situazione critica a Taranto e provincia, scuole chiuse in molti comuni

L'intensa fase di maltempo che sta colpendo il Sud Italia sta creando disagi anche in Puglia, con il tarantino che risulta essere al momento l'area più colpita.

Nel corso della notte la situazione meteo è andata bruscamente peggiorando sulla Puglia centro-meridionale per la risalita del vasto sistema temporalesco generatosi sullo Ionio, con nubifragi che hanno interessato l'arco ionico della regione e la provincia di Taranto.

Questo il comunicato della Protezione Civile:



Un fortissimo temporale questa notte ha allagato molte zone della città; si raccomanda di non sostare nei sottopassaggi e di evitare l' uso delle auto se non necessario; persiste lo stato di allerta meteo arancione, sono previste ulteriori precipitazioni temporalesche nel corso della giornata odierna, con intensa attivita' elettrica.



Date le critiche condizioni meteo, i sindaci di diversi comuni della provincia di Taranto hanno optato per la chiusura delle scuole. Lezioni sospese per ora a Palagiano, Ginosa, Pulsano, Laterza, Castellaneta. Restano aperte invece nel capoluogo ionico, nonostante le strade allagate in gran parte della città e le inevitabili criticità al traffico.

Il maltempo proseguirà forte anche nelle prossime ore su tutto il tarantino, e noi seguiremo passo passo l'evolversi della situazione sul nostro sito con aggiornamenti e bollettini meteo.