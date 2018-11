Maltempo in Puglia: grosso tornado in Salento, a Taurisano, NUOVO VIDEO!

Giornata di forte instabilità per il sud Italia, in particolare sull'asse Calabria-Puglia dove sono presenti condizioni fortemente instabili che facilitano la formazione di fenomeni violenti come temporali, grandinate o tornado. Questa estrema instabilità è dovuta principalmente all'ingresso di aria molto mite dal nord Africa che sin da ieri sera aveva fatto salire in maniera repentina le temperature su tutto il Meridione.



Dopo il tornado avvenuto stamattina nel crotonese, con ingenti danni, si è scatenato un altro fenomeno vorticoso, precisamente nel Salento meridionale.

Un tornado di grosse dimensioni si è sviluppato nella zona di Taurisano attorno alle 10.30 di oggi 20 novembre 2018, prontamente ripreso da Laura Rattazzi. Il tornado, di chiara natura mesociclonica, ha attraversato le campagne del comune leccese precisamente nella contrada Santa Teresa, ma non vi sono ancora notizie sul presunto coinvolgimento di strutture rurali o abitazioni. Cercheremo di informarvi nei prossimi minuti a riguardo.

Stamattina all'alba si era sviluppato un altro tornado (o tromba d'aria, i termini sono sinonimi) nella zona di Parabita. Tuttavia l'episodio avvenuto a Taurisano è di entità nettamente maggiore.