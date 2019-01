Maltempo in Puglia : gran gelo e nevicate sino in Salento, disagi sulle strade del barese

Ondata di freddo notevole per la Puglia, dove le temperature sono crollate quasi ovunque attorno allo zero e la neve ha imbiancato numerose località anche marittime. Nel corso della giornata odierna i fiocchi bianchi hanno ricoperto città come Foggia, Brindisi e Lecce (quest'ultima con un accumulo consistente). Fiocchi anche a Taranto e Bari.

Tuttavia i maggiori disagi si sono riscontrati nelle zone interne, dove le temperature inferiori allo zero hanno permesso accumuli di neve localmente rilevanti (diffusamente compresi tra i 5 e i 30 cm) e anche gelate. Numerose strade sono impraticabili specie quelle secondarie. Disagi anche sulla statale 100 all'altezza di Casamassima, imbiancata durante un forte temporale nevoso : la circolazione è consentita a velocità estremamente ridotta, come comunicato dalla Prefettura, con le dotazioni opportune quali gomme termiche.

Molte strade provinciali sono al momento interessate da forti precipitazioni di carattere nevoso con la presenza di ghiaccio e visibilità limitata, e sono percorribili solo da mezzi provvisti di tutte le adeguate dotazioni antineve. Si tratta delle SP 231, SP 234, SP 238, SP 151, SP 230, SP 236, SP 235, SP 145, SP 18, SP 79, SP 39, SP 89, SP 127, SP 27, SP 53, SP 140, SP 239, SP 237, SP 134, SP 104, SP 205 e SP 82.