Maltempo in Lombardia: fortissima grandinata colpisce Pavia [VIDEO]

Marcati contrasti termici, fra aria mite proveniente dai quadranti meridionali e aria più fresca di natura atlantica, stanno alimentando la formazione di rovesci e temporali in queste ore sulle regioni settentrionali.

Come già segnalato in una nostra ultim'ora alle 15:22, una cella temporalesca particolarmente intensa (probabile supercella) ha colpito l'area a Sud di Milano: violente grandinate hanno imbiancato la zona di Pavia, Voghera, causando qualche danno e parecchi disagi alla viabilità stradale: in molte zone si transitava con 3-4 cm di grandine sulla carreggiata.

Impressionante il colpo d'occhio nella città di Pavia dove strade, prati, auto, tetti, si sono imbiancati come avesse nevicato. Al suolo in alcuni tratti si sono accumulati diversi centimetri di grandine. I chicchi non hanno raggiunto a quanto pare dimensioni troppo grandi (1-2 centimetri).