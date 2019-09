Maltempo in Lombardia: forti temporali nelle ultime ore

L'atteso peggioramento atmosferico sta portando rovesci e temporali anche di forte intensità sulla Lombardia.

Fra nottata e prime ore del mattino il maltempo si è abbattuto in buona parte della regione, soprattutto sui settori centro-settentrionali.

Disagi dovuti principalmente ad allagamenti e forti raffiche di vento vengono registrati in particolare nelle province di Milano, Bergamo, Brescia.

Un forte temporale si è abbattuto anche su Milano città. In un post pubblicato su Facebook dall’assessore comunale alla Mobilità e all’Ambiente, Marco Granelli, si legge: «Seveso e Lambro, 2 settembre ore 6.10. Temporali forti e rapidi su Milano, meno su Brianza. Livelli Seveso in salita, ma per ora poco sopra il metro e il primo passaggio temporali terminato. Monitoraggio continua».

Nel bresciano, allagamenti segnalati a Passirano, Sarnico, Paratico e Clusane dove sarebbero diversi i garage e gli scantinati invasi dall'acqua e anche diverse strade risultato allagate.