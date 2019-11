Maltempo in Lombardia: esondato Ticino a Pavia

E' un Lunedì ancora difficile in molte zone del Nord Italia: anche se le condizioni meteo sono nettamente migliorate la maggior parte dei corsi d'acqua sono ingrossati e in diversi casi in piena, avendo ricevuto fino alle ultime ore grandi quantità di pioggia.

In Lombardia situazione critica nel pavese. Durante la notte il Ticino è esondato nel rione del Borgo Basso, a Pavia: l'acqua è salita per alcuni centimetri in via Milazzo, la strada che si affaccia sul fiume. Questa mattina gli operatori della Protezione Civile e gli addetti del Comune hanno aiutato i residenti della zona a uscire di casa. Il fiume azzurro ha raggiunto alle 10 di lunedì 25 novembre i 3.65 metri al ponte Coperto.