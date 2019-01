Maltempo in Liguria: forti nevicate in atto, bufera di neve su Genova

Come ampiamente previsto l'irruzione artica è giunta nel Mediterraneo e sta innescando le prime importanti nevicate sino a bassa quota. Com'era nelle attese la Liguria è la regione maggiormente colpita dalle nevicate, grazie alla sua maggior esposizione al minimo di bassa pressione sviluppatosi nel mar Ligure nel corso della notte. Questo centro di bassa pressione sta producendo numerosi nuclei carichi di precipitazioni che vanno ad impattare sulla Liguria, dove portano piogge e anche nevicate localmente fin sulle coste.



Nel corso della mattina, grazie all'attivazione della "tramontana scura" la neve ha raggiunto pianure e coste tra Savona e Genova mentre sul resto della regione sta cadendo oltre i 300-400 metri di quota.

Una spettacolare nevicata è in atto su Genova : i fiocchi bianchi stanno imbiancando anche le spiagge e in pieno centro hanno creato un manto spesso un paio di centimetri. Oltre i 200 metri di quota si contano già 5-6 cm di neve fresca. Muovendosi verso est nevica sino alle porte di Quinto al Mare e Nervi, mentre procedendo verso ovest nevica in maniera diffusa sin verso Savona : la città è stata imbiancata da alcuni centimetri di neve. Disagi alla circolazione specie nelle zone interne a causa delle basse temperature e l'intensità notevole della nevicata.

Su Genova i fiocchi di neve sono di grosse dimensioni e spesso trasportati da forti raffiche di tramontana, le quali stanno dando vita ad una vera e propria bufera di neve. Il maltempo proseguirà sino alle prime ore della notte, con neve sempre possibile sin sulle coste tra Savona e Genova. Pertanto l'accumulo nevoso è destinato ad aumentare nel corso delle prossime ore.

Da domani mattina il tempo tenderà gradualmente a migliorare su tutta la Liguria.