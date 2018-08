Maltempo in Liguria : e' arrivata la perturbazione. Trombe marine a Voltri [FOTO]

Temporali e rovesci in Liguria, qualche allagamento. Tromba marina a Voltri.

Come ampiamente previsto è giunto il maltempo sul nord-ovest, in particolare sulla Liguria, grazie all'arrivo di un fronte perturbato dalla Francia.



Un vasto temporale nato ieri tra Spagna e Francia ha attraversato tutta la costa Azzurra e si è gettato sulla Liguria di ponente favorendo il ritorno di piogge e temporali dopo un periodo decisamente caldo e afoso. Il temporale ha causando piogge diffuse a tratti anche forti e non è mancato qualche chicco di grandine nell'imperiese. Oltre alla pioggia le nubi temporalesche hanno causato la formazione di alcune trombe marine nel mar Ligure, segno dell'elevata instabilità e dei forti contrasti termici (a causa anche della temperatura troppo alta del Mediterraneo, addirittura di ben 29°C).



Non si segnalano danni causati dalle trombe marine, in quanto hanno effettuato il loro percorso interamente in mare. In foto le trombe marine che hanno interessato Voltri:













Il maltempo proseguirà anche nelle prossime ore e tenderà a concentrarsi principalmente sul Levante dove non escludiamo temporali stazionari, in grado di causare nubifragi e vasti allagamenti (in particolare al confine con la Toscana).



Domani avremo ancora instabilità, specie nelle aree interne, ma il tempo è destinato a migliorare già da Ferragosto.