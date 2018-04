Maltempo in Campania: crolla ponte in Irpinia, danni nell'avellinese

In seguito alle forti piogge e temporali dei giorni scorsi, nella serata di ieri è crollato un tratto di un ponte sulla Strada provinciale 150 a Teora, in Alta Irpinia, nella provincia di Avellino.

Il cedimento del piccolo ponte ha determinato la chiusura al traffico della strada. Intervenuti carabinieri e vigili del fuoco ma non si registrano per fortuna conseguenze a persone.

Le forti piogge hanno provocato danni, soprattutto allagamenti, anche in altre zone dell'Irpinia e del capoluogo. In particolare a Venticano, Manocalzati, Atripalda e Salza Irpina. Ad Avellino l'acqua piovana ha fatto saltare tombini provocando allagamenti in contrada Amoretta e nella frazione Picarelli. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per cantine, garage e negozi allagati.