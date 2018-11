Maltempo in Calabria, Crotone : grosso tornado tra Cropani e Rocca di Neto, ci sono danni - 25 novembre 2018

A nemmeno una settimana di distanza, il crotonese è stato nuovamente teatro di fenomeni meteorologici estremi. Un nuovo tornado si è formato nelle zone interne della provincia, questa volta nel tratto che va da Cropani a Rocca di Neto. Ricordiamo che appena 5 giorni fa un altro tornado si era abbattuto su Cutro causando molti danni.

Poco dopo mezzogiorno è stato avvistato un grosso tornado nella zona di Rocca di Neto, pochi chilometri a nord-ovest di Crotone, sulla statale 106. Il fenomeno vorticoso, di grosse dimensioni, nel momento in cui è stato ripreso in video si trovava nelle campagne della zona e non dovrebbe aver causato danni in quel frangente.



Tuttavia il tornado pare abbia colpito nei minuti precedenti diverse aree del crotonese causando danni a strutture rurali e anche nel centro abitato di Cropani, addirittura situata 30 km a sud-ovest di Rocca di Neto, dove ha causato diversi danni. Probabilmente si sarà trattato di due fenomeni separati ma appartenenti allo stesso temporale che ha attraversato la Calabria centrale.

se leggi questo messaggio allora il tuo browser non supporta il video in formato mp4/html5

Questo vasto temporale si è formato in seno alle forti raffiche di scirocco che stanno sferzando il sud : il vento umido e caldo di scirocco è entrato in contrasto con l'aria più fredda proveniente da nord-ovest e i forti contrasti termici (oltre ai fortissimi venti alle medio-alte quote che hanno amplificato sensibilmente il wind-shear) hanno generato il temporale che a sua volta ha dato vita a questo grosso tornado.

Immagini da Cropani, di Maurizio Staglianò