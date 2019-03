MALTEMPO in arrivo ai primi di aprile: l'analisi SORPRENDENTE del modello americano!

Il modello americano nella nuova emissione pare aver gettato la maschera, proponendo uno scenario perturbato quasi estremo nella sua uscita ufficiale, scenario che peraltro trova rispondenze anche in altre emissioni modellistiche. Allora è attendibile? Non come si potrebbe pensare.



Ma andiamo con ordine: ecco la sorprendente emissione di stamane! La carta barica mostra in modo inequivocabile l'affondo perturbato previsto per mercoledì 3 aprile: un minimo al suolo a ridosso del settentrione d'Italia sarebbe garanzia di spiccato maltempo (modello americano ufficiale):





La depressione al suolo metterebbe radici e insisterebbe anche per gran parte della giornata di giovedì 4 aprile , accompagnata anche da un significativo calo delle temperature e dal ritorno della neve a quote basse sulle Alpi; il maltempo si estenderebbe poi alle regioni centrali tirreniche e alla Campania (sempre modello ufficiale americano):



La situazione però è ancora ben lungi dall'essere definita.

Analizzando la media degli scenari relativa allo stesso modello la configurazione barica prevista per lo stesso periodo (3-4 aprile) appare un po' più fumosa, guardate:



Non si va oltre il solito flusso da nord-ovest e la depressione che si coglie al suolo sull'Italia è solo abbozzata.

Abbiamo allora chiesto allo "spread" quanto potesse essere attendibile questa emissione così votata al maltempo: anche lui appare molto dubbioso.

La dispersione dei 21 scenari che propone il modello americano in ogni emissione rispetto all'idea di un vortice sul nord Europa che sappia infilarsi nel Mediterraneo con la sua saccatura è ancora notevole e quindi ancora non sufficientemente probabile; è vero, la saccatura è abbozzata, ma siamo solo alle fondamenta.