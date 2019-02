MALTEMPO: il guasto tra DOMENICA e LUNEDI in Italia...

La pausa relativamente stabile che sta prendendo piede sulla nostra Penisola (dopo gli ultimi rovesci al sud), dovrebbe interrompersi nella giornata di domenica 10 febbraio ad iniziare dalle regioni settentrionali.

Colpa di un nuovo sistema frontale atlantico che nella giornata festiva darà luogo a rovesci segnatamente al nord e sulla Toscana, sotto l'egida di correnti miti sud-occidentali.

Secondo le mappe odierne, la perturbazione darà il meglio (o il peggio) di sé sulla nostra Penisola tra domenica 10 e lunedi 11 febbraio.

La prima mappa mostra la situazione prevista in Italia nella notte tra domenica e lunedi (notte e prime ore del mattino).

Rovesci su tutto il nord, ad eccezione forse del Piemonte occidentale e l'Emilia Romagna, con neve sulle Alpi sopra i 1000-1200 metri.

Rovesci si faranno vedere e sentire anche al centro, segnatamente su Toscana, Umbria occidentale, Lazio e Sardegna. Più asciutto il tempo al sud e lungo il versante adriatico.

Lunedi 11 febbraio alle ore 13 circa (seconda mappa) rovesci e quota neve in calo al nord fino a 900-1200 metri. Migliorerà il tempo al nord-ovest stante l'ingresso di venti favonici dalle Alpi.

Piogge e rovesci al centro specie sul Tirreno e le zone interne, con neve solo a quote elevate in Appennino, anche se in calo.

Nel pomeriggio della giornata in parola, inizierà a piovere anche sulla Campania e la Lucania, mentre sul resto del Meridione, le Isole e in genere lungo il versante adriatico, il tempo resterà asciutto.

Temperature in calo al nord, molto miti per venti di Libeccio invece al centro e al meridione.

