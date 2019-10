MALTEMPO: il FRONTE FREDDO si avvicina al nord-ovest italiano...

Ecco l'immagine satellitare scattata alle 10.30 di questa mattina. In rosso sono segnate le nubi più elevate che sono spesso causa di rovesci o temporali talora intensi:

La fase prefrontale che ha determinato piogge torrenziali su alcune zone della Liguria sta per essere incalzata dal fronte vero e proprio (linea bianca). Notate l'impatto delle correnti più fresche provenienti dall'Atlantico con il mare più caldo; la formazione di celle temporalesche è già in atto al largo della Costa Azzurra e tra non molto tenderanno ad organizzarsi in una vera e propria linea chiamata in gergo tecnico "squal-line".

Il grosso del sistema frontale tende a slittare a nord in direzione dell'arco alpino centro-occidentale dove le piogge sono più persistenti. La squal-line attraverserà invece tutta la Liguria, con fenomeni intensi, ma veloci, senza ulteriori rallentamenti.

Ecco i temporali presenti attualmente ad ovest dell'Italia:

Ed ecco la previsione della squal-line frontale per metà pomeriggio odierno (attorno alle ore 15), in movimento da ovest verso est:

Situazione meteo LIVE: