Maltempo: gravi disagi in Sicilia. Strade sommerse a Lentini, crolla muro a Solarino

Forti disagi in Sicilia per il maltempo. Nella notte danni a Lentini e Solarino, colpito il siracusano.

Pesanti disagi tra ieri sera e la notte sulla Sicilia orientale a seguito dei forti nubifragi giunti tra catanese e siracusano : danni e disagi importanti nella zona di Catania, dove si è abbattuta anche una grandinata impressionante, ma anche il siracusano non è stato risparmiato dal maltempo.



Nella notte un nubifragio ha colpito le zone d Lentini e Solarino dove sono stati ingenti gli allagamenti. A Lentini alcune strade sono state letteralmente sommerse dall'acqua e con esse anche alcune auto. A Solarino ha ceduto un muro perimetrale del plesso della scuola media, all'angolo tra via Amendola e Via Puccini. Sono immediatamente intervenuti i Carabinieri, la Polizia Municipale e la Protezione Civile. Non ci sono feriti ma solo danni ad alcune auto parcheggiate nelle vicinanze.