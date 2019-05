Maltempo: grandinata su Roma, chiusa stazione metro Battistini

Il vortice depressionario attivo sull'Italia alimenta condizioni di spiccata instabilità sul Lazio, dove si osservano rovesci accompagnati da fulminazioni e grandinate in particolare sui settori occidentali.

Un forte temporale ha colpito anche Roma all'ora di pranzo, apportando una intensa grandinata che ha interessato le zone occidentali e settentrionali della capitale. La stazione metro Battistini (linea A) è stata chiusa "per danni da maltempo". Le partite dell'Internazionale di tennis sono state sospese.

Già in mattinata la pioggia aveva causato allagamenti e disagi in molti punti di Roma. Difficoltà di circolazione causa allagamento sono state registrate in via di Casal Morena, all'altezza di via Niobe. Allagata la Cristoforo Colombo: si tratta della laterale tra via Laurentina e piazzale dell'Agricoltura. Allagamenti anche su via Ardeatina e su viale del Tintoretto all'altezza di viale Aldo Ballarin. Riaperto dopo due ore e mezzo il sottopasso di via Appia Nuova all'altezza dell'aeroporto di Ciampino.