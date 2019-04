Maltempo fra stasera e giovedì: dettagli e le zone piu' colpite

Come preannunciato da giorni il tempo sta cambiando sull'Italia per effetto di una vasta area depressionaria in avvicinamento da nord-ovest, che in queste ore sta già apportando i primi fenomeni di instabilità.

La fase di maltempo entrerà nel vivo fra la serata odierna e la giornata di domani, con lo "sfondamento" della depressione sulla nostra penisola. I primi fenomeni più intensi li avremo dalla serata sul Nord-Ovest, in particolare su Liguria centro-occidentale, settori alpini e prealpini del Piemonte e Lombardia nord-occidentale. Non ci attendiamo però in un primo momento particolari criticità.

Maggiore attenzione va rivolta invece alla giornata di domani, Giovedì 4 Aprile, quando il maltempo si intensificherà decisamente sulle regioni centrali e settentrionali. Un minimo barico piuttosto profondo, inizialmente posizionato a ridosso della Liguria, transiterà lentamente da Ovest verso Est e ciò determinerà lo sviluppo di un fronte perturbato che coinvolgerà intensamente prima le regioni occidentali e poi raggiungerà anche Nord-Est e settori adriatici.

Fronte perturbato che risulterà intenso e sarà caratterizzato al suo interno anche da isolati temporali, favoriti da forti contrasti termici che si verranno a formare con l'avanzare dell'aria più fredda di origine atlantica su aria più calda in risalita da Sud (avremo un marcato gradiente termico orizzontale in un'area relativamente ristretta).

Nel dettaglio, le aree più colpite fra stasera e tutta la giornata di giovedì 4 aprile saranno: Piemonte settentrionale, Lombardia centro-settentrionale, Triveneto (pomeriggio-sera), Toscana, Lazio.

Fenomeni generalmente meno intensi riguarderanno Piemonte centro-meridionale, Emilia Romagna, regioni adriatiche, dove comunque non mancheranno locali piogge e temporali.

Ecco infatti la mappa, attenzione alle aree colorate di rosso e arancione:

Un altro fattore importante sarà il vento, che soffierà molto forte sulle regioni centro-settentrionali e in particolare al Centro con raffiche fino a 80-100 km/h. Valori in grado di causare caduta di alberi, cartelli stradali e provocare danni e pericolo.

Ecco la mappa che mostra l'intensità del vento massima fra stasera e domani sera (giovedì 4 aprile):

In arancione le aree dove il vento soffierà abbastanza forte (60-70km/h) mentre nelle aree rosse soffierà molto forte ad oltre 80-90km/h!

Nel frattempo ecco la nevicata che sta avvenendo a Macugnaga, sulle Alpi dell'alto Piemonte: