MALTEMPO FOLLE verso metà mese: incredibili conferme!

Un vortice profondo, presente a tutte le quote, un affondo nel cuore del Mediterraneo come non si prefigurava da molto tempo in novembre.

E' il segnale di un autunno diverso per l'Italia, un autunno old style, in cui il global warming non c'entra assolutamente nulla, semmai qualcuno potrebbe tirare in causa il sole, ma è preferibile limitarsi a fare scienza e ad affermare che è semplicemente cambiata la congiuntura barica, il pattern, come si dice oggi.



Le onde perturbate hanno scelto il Mediterraneo e non intendono abbandonarlo molto presto. Parlano da sole le mappe che vi mostriamo, evidenziano un forte maltempo che va a sommarsi a quello che già stiamo sperimentando e ancora molte regioni sperimenteranno nei prossimi giorni.



Nessuna regione probabilmente verrà risparmiata da questa evoluzione perturbata, che porterà altra neve sui settori alpini, prealpini e questa volta probabilmente anche in Appennino, sia pure sempre a quote un po' elevate e diversi temporali sulle coste con rischi non trascurabili di esondazioni di fiumi e torrenti.

Ecco allora la sequenza dello sfondamento del vortice verso sud sino all'area mediterranea, questo è venerdì 15 novembre, notate la cerniera anticiclonica estesa dalle Azzorre alla Scandinavia:

Ecco la situazione prevista per sabato 16 novembre al mattino presto, non cambia molto, il maltempo prosegue:

Ma osservate anche la media di tutti gli scenari proposti rispetto all'emissione ufficiale, anche lei, pur con una distanza temporale di una settimana, prevede un maltempo molto spiccato, quale conseguenza diretta di questo vortice tempestoso: