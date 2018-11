MALTEMPO: fine mese in compagnia di una DEPRESSIONE

La prima mappa mostra la situazione prevista in Italia per lunedi 26 novembre ; seppure in un contesto non particolarmente freddo, il tempo in Italia non si stabilizzerà.

Notate l'alta pressione che occuperà ancora lidi molto settentrionali; a fare da contro altare avremo una vasta struttura depressionaria che insisterà sull'Europa centro-meridionale, Italia compresa.

Con questa situazione il tempo sarà instabile, se non del tutto perturbato sulla quasi totalità del Bel Paese, con la neve che imbiancherà le Alpi e le vette dell'Appennino centro-settentrionale.

Una fine novembre classica, dove l'uso dell'ombrello sarà necessario...e a più riprese...da nord a sud.

Martedi 27 novembre (seconda mappa) la depressione si "schiaccerà" un po' verso sud, andando a penalizzare essenzialmente le regioni centro-meridionali e parte del nord, specie l'Emilia Romagna.

Questo movimento potrebbe attirare aria relativamente fredda dall'est europeo verso il nostro centro-nord. Nulla di serio (in campo termico), ma la mitezza verrà messa da parte a favore di un clima più freddo e ventoso che potrebbe accompagnarci fino alla fine del mese.