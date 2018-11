MALTEMPO ESTREMO: altro rischio ALLUVIONE al sud durante il fine settimana!

L'aria fredda che si inserisce da nord-est, il richiamo sciroccale mite ma umido da ESE, il mare ancora particolarmente tiepido, l'approfondimento di un minimo depressionario a ridosso della Sicilia: un cocktail spaventoso per l'estremo sud dell'Italia, quasi da tempesta perfetta per il prossimo fine settimana.



Si prevedono infatti accumuli di pioggia davvero rilevanti, quasi scioccanti, per la Calabria jonica, dove per sabato 17 si prevedono nubifragi così violenti e persistenti da scaricare tonnellate d'acqua in poche ore: sino a 250mm prevede il modello ad area limitata sui dati del global model americano gfs.



Altri 130mm sono previsti tra la notte e la mattinata di domenica 18 novembre, quando il maltempo si estenderà a gran parte del meridione, senza peraltro risparmiare i settori orientali e meridionali della Sardegna, il medio Adriatico, il basso Lazio.



I temporali più forti dovrebbero localizzarsi nel corso del pomeriggio di domenica in mare aperto sul basso Tirreno, ma soprattutto su Lucania e Puglia; anche nel Foggiano si prevedono accumuli rilevanti.



Anche se il modello esagerasse nel prevedere fenomeni così intensi, solo per la metà delle precipitazioni previste ci sarebbe di che preoccuparsi, considerata la fragilità del territorio.



Le carte sono davvero inquietanti e da 48 ore ormai confermano questo maltempo estremo e preoccupante, che scaturirà soprattutto dalla formazione di temporali autorigeneranti che si abbatteranno dal mare verso la linea di costa e l'immediato entroterra.



Sotto osservazione in modo particolare la zona della Locride, dove si prevedono gli accumuli massimi, prossimi a 400mm in meno di 48 ore, impressionante!



