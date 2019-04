MALTEMPO: ecco le aree più colpite dalle piogge tra mercoledi 3 e giovedì 4 aprile

Ci siamo. Il peggioramento del tempo che porterà la tanto sospirata pioggia al nord e sul Tirreno avrà inizio nelle prossime 24 ore. La giornata odierna (martedi 2 aprile) sarà ancora interlocutoria, in attesa dei giochi più duri che inizieranno dalla prossima notte.

In questa sede cercheremo di capire dove le precipitazioni risulteranno più intense in questa "due giorni perturbata" sulla nostra Penisola, ovviamente con l'ausilio del modello europeo ed americano.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni che cadranno sull'Italia fino alla giornata di venerdi 5 aprile secondo il MODELLO EUROPEO.

Si nota come le correnti da sud-ovest modelleranno i massimi precipitativi in base all'orografia del territorio.

I massimi di pioggia dovrebbero cadere sulla fascia alpina e prealpina centro-occidentale (Biellese, Ossola, Verbano), ma tutta la chiostra montuosa e le pianure adiacenti avranno accumuli piovosi consistenti. La neve si farà vedere a quote non elevate per il periodo sulle Alpi, anche sotto i 1000 metri a fine evento (giovedi pomeriggio-sera).

Un'altra zona che vedrà accumuli consistenti sarà la Liguria, specie la fascia appenninica, dove si supereranno i 100mm; precipitazioni inferiori, ma egualmente presenti, lungo le coste.

Al centro piogge di un certo peso si faranno vedere su buona parte del litorale tirrenico, specie su Toscana, ovest Umbria, Lazio e Campania. Anche su queste zone i 100mm saranno alla portata nei settori interni appenninici.

Piogge sparse cadranno anche su Sardegna, Sicilia e sud Calabria, ma con accumuli non elevati. Le altre zone avranno invece precipitazioni meno consistenti o nulle.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni fino alla giornata di venerdi 5 aprile secondo il MODELLO AMERICANO:

La disposizione delle precipitazioni risulta molto simile a quella del modello europeo, con i massimi di pioggia sempre ubicati sulla fascia alpina e prealpina, nonchè sull'alta pianura padana.

Il versante tirrenico, dalla Liguria alla Campania, riceverà accumuli di tutto rispetto; piogge anche tra la Sicilia e la Calabria, meno invece sulla Sardegna che avrà accumuli scarsi; su tutte le altre regioni avremo piogge scarse, se non nulle.

