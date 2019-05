MALTEMPO: ecco l'instabilitÃ  del LUNEDI...

Il terzo lunedi di maggio presenterà ancora molta instabilità sulla nostra Penisola, anche se non tutte le regioni verranno coinvolte.

La depressione responsabile del maltempo del fine settimana si sposterà verso nord-est, lasciando però attivo un corridoio di correnti fresche ed instabili provenienti da occidente. Con una situazione del genere il tempo sull'Italia non potrà essere "a posto".

Come abbiamo anticipato, non pioverà su tutte le regioni. Per stabilire quali zone d'Italia resteranno sotto le grinfie di Giove Pluvio analizziamo la mappa della probabilità di pioggia superiore a 5mm imbastita questa mattina dal modello americano sulla base dei 20 scenari disponibili per la giornata di lunedi 20 maggio :

In base ai dati oggi in nostro possesso, la probabilità di pioggia per la giornata in parola viene giudicata ALTA sull'arco alpino, sul nord-est, sul medio-alto Adriatico e le zone interne dell'Italia centrale.

Viene giudicata MEDIA sull'Appennino Ligure, la bassa Toscana, il Lazio, la Sardegna occodentale e le coste della Campania. Su tutte le altre regioni la probabilità di pioggia viene giudicata BASSA o NULLA.

