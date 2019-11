MALTEMPO: ecco dove potrebbe piovere nelle giornate di GIOVEDI e VENERDI

Tra giovedi e venerdi l'Italia verrà interessata da una prima (moderata) perturbazione che determinerà piogge soprattutto al nord e sulle regioni tirreniche. Le altre regioni d'Italia non avranno precipitazioni a si crogioleranno sotto un clima abbastanza mite.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'intera giornata di giovedi 21 novembre:

Come si nota dalla cartina, rovesci saranno possibili sulla Liguria, le coste toscane, sul Lazio, sulla Sardegna occidentale e sul Friuli. Qualche pioggia potrebbe bagnare anche le pianure di Piemonte e ovest Lombardia. Quota neve sulle Alpi centro-occidentali attorno a 900-1000 metri con occasionali intrusioni più in basso in caso di rovesci intensi e nelle vallate più strette.

Su tutte le altre regioni non dovrebbe piovere e il clima si presenterà molto mite specie al meridione e sulla Sicilia.

La seconda mappa mostra invece la previsione delle piogge che cadranno nell'intera giornata di venerdi 22 novembre:

Rovesci di un certo peso impegneranno la Liguria e il settore prealpino piemontese, con neve sopra i 1000 metri. Piogge anche sulle pianure del Piemonte e ovest Lombardia.

Rovesci interesseranno anche le coste della Toscana e del Lazio fino a lambire la Campania. Qualche rovescio infine sarà possibile anche sul Friuli.

Altrove non dovrebbe piovere a parte piovaschi o sgocciolii di poco conto.

Farà un po' freddo al nord-ovest; decisamente mite invece il clima al centro e soprattutto al sud stante l'azione dei miti venti di Scirocco.

