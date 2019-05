MALTEMPO: ecco dove pioverà di più nella giornata di LUNEDI 20 MAGGIO

L'instabilità non molla la presa in Italia e sul bacino del Mediterraneo. Anche la terza settimana di maggio debuttera con un tempo non affidabile, con l'acquazzone o il temporale sempre dietro l'angolo, magari dopo un breve periodo soleggiato.

La mappa sinottica prevista per le ore centrali di lunedi 20 maggio (attorno alle ore 14), ci mostra l'Europa centro-settentrionale e l'Italia abbracciate da una vasta zona di bassa pressione:

Con una situazione del genere, il tempo in Italia non potrà ancora presentare quei connotati più stabili che farebbero la felicità di molti. Le alte pressioni sono ancora lontane dalla scena italiana e risultano ubicate ai lati di questa gigantesca isola perturbata.

Le precipitazioni in Italia saranno presenti, ma non assumeranno carattere di omogeneità. La mappa seguente mostra quali aree riceveranno maggiori precipitazioni nell'arco di tutta la giornata di lunedi 20 maggio:

Partendo dal nord, rovesci intensi saranno presenti sul Friuli Venezia Giulia e sulla Liguria centro-orientale, dove potrebbero assumere anche carattere temporalesco. Rovesci saranno possibili anche sulla Sardegna occidentale e lungo il versante Tirrenico, risultando anche forti in prossimità della Campania.

Sul resto d'Italia le precipitazioni saranno più sporadiche...assenti solo dove vedete il colore bianco sulla mappa.

Temperature ancora non all'altezza della stagione in corso, con valori anche freschi al centro e al nord, specie sotto le precipitazioni più intense.

