MALTEMPO: ecco dove colpirà di più entro mercoledì, occhio a...

Davvero notevoli i picchi precipitativi attesi in seno all'arrivo della nuova depressione nell'area mediterranea, atteso per martedì 10 settembre. Un malloppo di temporali, di chiara origine marittima, prenderà corpo dal Golfo del Leone alla Costa Azzurra, martellando Marsiglia ma anche Nizza e spingendosi sino alla riviera Ligure di Ponente. Guardate a tal proposito la sommatoria dei fenomeni attesa dal modello europeo per tutta l'area mediterranea:





Coinvolto dalla circolazione depressionaria anche il basso Piemonte, dove non mancheranno precipitazioni diffuse, mentre più marginale i riflessi attesi sul resto del nord, dove pure i modelli non escludono qualche acquazzone o piovasco. La bobina depressionaria finirà per avvettare aria instabile anche a ridosso della Sicilia, dove si prevedono precipitazioni temporalesche a carattere sparso, che coinvolgeranno anche le Isole Minori.

La Sardegna, inizialmente nell'occhio del ciclone, e dunque quasi all'asciutto, sarà poi raggiunta da rovesci nel corso della giornata.



Ma è solo il modello europeo a leggere una simile situazione? In realtà anche le mappe precipitative legate al modello americano per martedi 10 sono molto simili sulla Francia meridionale, guardate:





La differenza semmai è legata all'influenza delle depressione per le isole maggiori; il modello americano vedrebbe i temporali coinvolgere maggiormente il sud est della Sardegna e meno la Sicilia orientale rispetto a quello europeo, per il resto le macchioline azzurre sul territorio, segnatamente al nord, appaiono quasi come una sovrastima rispetto a quanto pioverà.



Da notare anche l'evoluzione per mercoledì 11, dove tutti i modelli prevedono un ridimensionamento della fenomenologia e un assorbimento della depressione, confinata ormai a ridosso delle Isole Maggiori e in fuga ulteriormente attenuata verso le Baleari, guardate ancora a tal proposito la mappa del modello americano: