MALTEMPO: ecco dove colpirà a metà settimana!

La depressione che andrà a posizionarsi appena ad ovest del nostro Paese riuscirà soprattutto ad influenzare il tempo delle due isole maggiori e in parte del centro-sud peninsulare almeno sino a giovedì 18.



A tratti, tra martedì 16 e le prime ore di mercoledì 17, la sua influenza si spingerà addirittura sul settentrione , ma i fenomeni risulteranno limitati all'Emilia-Romagna e all'arco alpino occidentale.



Abbiamo visto stamane in "prima pagina" su MeteoLive le mappe con le precipitazioni previste sino a martedì,

http://www.meteolive.it/news/Prima-pagina/1/meteo-depressione-in-formazione-a-ridosso-dell-italia-dove-colpir-il-maltempo-/75626/

ma anche nelle giornate di mercoledì e giovedì insisteranno precipitazioni di una certa rilevanza.



Per questo pubblichiamo qui a fianco le mappe relative ai fenomeni di queste due giornate: si notano in particolare gli accumuli di pioggia a ridosso della Sardegna meridionale ed orientale, quelli sulla Calabria jonica e poi tra Marche ed Abruzzo (anche qui non trascurabili).



E' possibile che 72 ore di precipitazioni frequenti possano comportare per la Sardegna sud orientale, la Sicilia orientale e la Calabria jonica nuovi eventi alluvionali come quelli dei giorni scorsi? Sembra di no, ma il monitoraggio su queste aree risulterà costante, perché su Sarrabus-Gerrei, Cagliaritano, Iglesiente, Sulcis e Reggino alcuni temporali marittimi potrebbero perlomeno favorire nuovi pesanti allagamenti.



Altrove la fenomenologia sarà nel complesso modesta. L'arretramento della depressione spingerà i fenomeni ulteriormente verso ovest, cioè a ridosso delle isole, per la giornata di giovedì.



Entro venerdì 19 tutte le piogge dovrebbero esaurirsi sul territorio, lasciando spazio al bel tempo dalle Alpi alla Sicilia almeno sino a lunedì 22 ottobre.