Maltempo e neve in Umbria: auto finisce in fossato a Gualdo Tadino

Incidente nella notte a Gualdo Tadino, in provincia di Perugia, probabilmente a causa delle condizioni meteorologiche. Un'automobile è finita in un fossato in cui scorre un torrente, nei pressi di Madonna del Gambero, frazione di Gualdo Tadino.







L'autovettura è stata recuperata dall'auto-gru dei Vigili del Fuoco. Sulle dinamiche dell'incidente hanno indagato anche i Carabinieri. Sul posto anche l'ambulanza, che ha trasportato al Pronto Soccorso le persone rimaste coinvolte nell'incidente, fortunatamente ferite in maniera lieve.





Al momento dell'incidente, a Gualdo Tadino imperversavano freddo e neve.