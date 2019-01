Maltempo e neve in Emilia Romagna: disagi all'aeroporto di Bologna

Come previsto la perturbazione artica giunta sull'Italia ha portato nevicate fino in pianura anche in Emilia Romagna, in particolar modo fra bolognese e modenese.







I fenomeni si sono concentrati fra la serata di ieri e le ore notturne, creando qualche disagio nella provincia di Bologna. All'aeroporto Marconi 15 voli sono stati dirottati su altri scali o cancellati. Freddo e neve stanno colpendo anche la Toscana e per questo è stato fatto atterrare a Bologna in mattinata un volo proveniente da Doha e diretto a Pisa.



Al momento la situazione in aeroporto è regolare con ritardi per i voli in partenza a causa delle necessarie operazioni di schiacciamento e per il trattamento 'de-icing' per gli aeromobili.



Quanto alle strade, mezzi spargisale e spazzaneve sono stati impegnati per diverse ore per vie e strade principali, liberati anche gli ingressi di scuole e scuole materne. Al momento si verifica qualche rallentamento della circolazione per la presenza di ghiaccio. Treni regolari alla Stazione Centrale di Bologna.