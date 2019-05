MALTEMPO: dove si concentreranno i fenomeni nella giornata di LUNEDI 6 MAGGIO?

La depressione che nella mattinata di domenica 5 maggio si formerà all'altezza del Mar Ligure, nelle prime ore di lunedi 6 maggio tenderà a scivolare con il suo carico di fenomeni verso le regioni adriatiche. Ecco la situazione sinottica prevista per la mattinata di lunedi in Italia:

Il minimo si posizionerà tra il Molise e la Puglia, richiamando a se l'aria fredda di matrice artica, visibile dalle frecce nere. Questa situazione imporrà un miglioramento al nord e sul Tirreno con i rovesci e le nevicate in trasferimento verso il versante adriatico e il meridione.

Ecco la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'intera giornata di lunedi 6 maggio:

Dicevamo dei rovesci che prenderanno di mira soprattutto il versante adriatico, le aree interne e il meridione. In rosso abbiamo evidenziato le quote delle nevicate: 800 metri sull'Appennino Umbro-Marchigiano e Abruzzese, 900 metri sul Molise, 1000-1200 metri sull'Appennino meridionale.

Rovesci intensi colpiranno le coste di Marche, Abruzzo e Molise accompagnati da venti freddi settentrionali e mareggiate. Rovesci intensi anche tra il Cilento e la Calabria Tirrenica, con forti venti di Maestrale e mareggiate.

Tempo in miglioramento invece al nord, salvo residui fenomeni sull'Emilia Romagna, in via di attenuazione. Situazione in miglioramento anche sulla Sardegna e sul medio e alto Tirreno, seppure con temperature ancora basse e clima ventoso per Tramontana.

